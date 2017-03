VfB Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig Hannes Wolf überrascht mit seiner Startelf

Von Heiko Hinrichsen 06. März 2017 - 19:25 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Montagabend in Braunschweig. Für welche Startelf sich Trainer Hannes Wolf entschieden hat, erfahren Sie in der Bildergalerie.





Braunschweig - Nach fünf Siegen in Serie tritt der VfB Stuttgart als Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga beim Vierten Eintracht Braunschweig an. Dabei schickt der VfB seine Spieler in grauen Auswärtstrikots aufs Feld.

In seiner Startaufstellung wartet der Cheftrainer Hannes Wolf mit einer Überraschung auf. So steht Berkay Özcan, der Schütze des zweiten Tores beim 2:0 über Kaiserslautern, in Braunschweig in der Startelf. Ganz vorne spielt Simon Terodde mit einer Gesichtsmaske. Daniel Ginczek sitzt zu Beginn auf der Bank.

