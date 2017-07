VfB Stuttgart Zieler wird den Einstand in Erinnerung behalten

Von Philipp Maisel 13. Juli 2017 - 16:09 Uhr

Stuttgart/Grassau - Mit Ron-Robert Zieler hat der VfB nicht nur einen erfahrenen Torhüter unter Vertrag genommen, sondern auch einen klaren Konkurrenten für die bislang etablierte Nummer eins Mitch Langerak. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet. Dass Zieler nicht gekommen ist, um auf der Bank zu sitzen, macht er von Anfang an klar: „Ich habe natürlich den Anspruch, mich hier durchzusetzen“, lautet die unmissverständliche Ansage an den Australier.

Die Entscheidung zur Rückkehr in die Bundesliga nach nur einem Jahr in Englands höchster Spielklasse reifte bei Zieler bereits in der vergangenen Winterpause. Schnell kristallisierte sich für Zieler der VfB als favorisierte Option heraus. Trotz anderer, lukrativer Angebote wollte er „ausschließlich zum VfB, da die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr positiv verliefen.“

Was Zieler mit dem VfB vorhat und wie er seinen unglücklichen Einstand im Testspiel gegen Dresden sieht, erfahren Sie im Video.

