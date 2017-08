VfB Stuttgart Zieler warnt: „Es kann schwer werden“

Von Carlos Ubina 01. August 2017 - 15:01 Uhr

Will beim VfB die Nummer eins im Tor werden: Keeper Ron-Robert Zieler Foto: dpa

Torhüter Ron-Robert Zieler spricht im Interview über den Konkurrenzkampf mit Mitch Langerak – und verrät, was er von der Saison mit dem VfB Stuttgart erwartet.

Neustift - Nach einem Jahr in der englischen Premier League bei Leicester City hat Ron-Robert Zieler mittlerweile den Kampf um den Stammplatz im Tor beim VfB Stuttgart voll aufgenommen. „Klar, ich will spielen und bin auch selbstbewusst genug, das zu formulieren. Aus diesem Grund habe ich Leicester verlassen“, sagt der Torhüter des Aufsteigers in die Fußball-Bundesliga im Interview mit unserer Zeitung. Zieler, der 2014 zum Kader der deutschen Weltmeistermannschaft gehörte, ergänzt: „Ich wollte nicht mehr die Nummer zwei sein. Denn trotz des Geldes, das man verdient, hat mich das gewurmt.“

Mehr zum Thema

Kontakt zu Neuer und Köpke

Beim VfB Stuttgart duelliert sich 28-Jährige mit dem bisherigen Stammkeeper Mitch Langerak um den Platz im Tor. „Es ist ein sehr kollegiales Verhältnis“, versichert Zieler, „und so sollte es auch sein.“ Dennoch macht er deutlich Werbung in eigener Sache: „Ich bringe mittlerweile eine gewisse Erfahrung mit und habe mit einigen guten Trainern und Torhütern zusammengearbeitet.“ Zum Beispiel in der Nationalmannschaft mit Manuel Neuer und Andreas Köpke. „Wir haben auch jetzt noch Kontakt, obwohl ich zuletzt nicht mehr dabei war“, erzählt Zieler, der damit leben kann, dass er sich in den bisherigen Testspielen des VfB kaum hat auszeichnen können: „Ich bin mir sicher, dass der Kampf um den Posten im Tor nicht durch einzelne Aktionen entschieden wird. Da zählt der Gesamteindruck.“

Sehen Sie außerdem: Was erwarten die Fans im Hinblick auf die neue Saison? Ist der Kader gut genug für die 1. Liga? StuggiTV hat sich umgehört, sehen Sie die Meinungen der Fans in der Video-Umfrage:

Der Gesamteindruck passt bei ihm in Bezug auf Zielers neuen Arbeitgeber. Der Spieler weiß aber auch, dass der Aufsteiger vor einer schwierigen Saison steht. „In dieser Saison kann es schwer werden, da wir eine junge Mannschaft haben und uns erst wieder etablieren müssen“, sagt er, „aber ich habe ja nicht nur für ein Jahr in Stuttgart unterschrieben, sondern für drei.“