VfB Stuttgart Hannes Wolf warnt vor Werder Bremen

Von Dirk Preiß 01. Dezember 2017 - 18:57 Uhr

Wieder mit Takuma Asano? VfB-Trainer Hannes Wolf (re.) hat wenig Gründe, sein Team zu verändern. Foto: Getty

Acht Punkte, Platz 17, das vergangene Spiel verloren – was die Fakten angeht, macht Werder Bremen seinen Gegnern nicht gerade Angst. VfB-Trainer Hannes Wolf warnt sein Team dennoch.

Stuttgart - 0:2 hat der SV Werder Bremen zuletzt bei RB Leipzig verloren, der Saisonstart war auch alles andere als gut – dennoch spricht Hannes Wolf vor dem Duell des VfB Stuttgart mit den Bremern am Samstag (15.30 Uhr) eine Warnung aus: „Das ist eine gute Mannschaft.“ Als Maßstab dient dem Trainer des VfB das 4:0 von Werder gegen Hannover 96. „Das ist der unmittelbare Eindruck“, sagt er, „das war das letzte Heimspiel.“ Das den Aufwärtstrend unter (Noch-)Interimstrainer Florian Kohfeldt markierte. Doch auch der VfB läuft mit „gesundem Selbstvertrauen“ im ausverkauften Weserstadion auf.

Dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund folgte der erste Auswärtspunkt in Hannover. Nun kehren auch noch drei zuletzt verletzte Spieler ind en Kader zurück, der am Freitag zunächst 19 Profis umfasste: Anastasios Donis, Chadrac Akolo und Marcin Kaminski sind wieder dabei. Durchaus denkbar ist, dass Donis oder Akolo für Josip Brekalo in die Startelf rücken. Nicht dabei in Bremen sind Anto Grgic und Ebenezer Ofori.