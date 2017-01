VfB Stuttgart Wie gut kennen Sie den VfB Stuttgart?

Von pma 03. Januar 2017 - 16:00 Uhr

Testen Sie Ihr Fachwissen mit unserem VfB-QuizFoto: Pressefoto Baumann

Traditionsclub, Stolz einer ganzen Region, Brustring, aktuell Zweitligist – das ist der VfB Stuttgart. Doch wie gut kennen Sie ihn wirklich? Testen Sie Ihr Fachwissen mit unserem VfB-Quiz.

Stuttgart - Sie kennen das: Am Stammtisch oder vor dem Fernseher wird über den VfB Stuttgart und seine aktuelle Situation philosophiert. Nicht selten driften diese Gespräche irgendwann ab in eine wilde Fachsimpelei rund um die Geschichte des Clubs mit dem Brustring und seine Helden in kurzen Hosen. Natürlich stehen seine Titel und Triumphe auch im Mittelpunkt der Gespräche. Wissen ist gefragt – damit kann man in solchen Runden immer gut punkten.

Wir haben uns daher einige Fragen einfallen lassen, um Ihr Wissen zu testen. Wie gut kennen Sie den VfB Stuttgart wirklich? Finden Sie es bei unserem Quiz heraus.

Übrigens: Das VfB-Pubquiz bietet regelmäßig die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten in Wissensfragen rund um den VfB Stuttgart zu messen. Die nächste Veranstaltung findet am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr bei Anna´s Treff in Stuttgart Süd statt.