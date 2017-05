VfB Stuttgart Wie Armin Veh den Meistertitel 2007 erlebte

Von mrz 18. Mai 2017 - 11:00 Uhr

Ganz oben: Trainer Armin Veh wird mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister.Foto: dpa

Armin Veh wird dem VfB Stuttgart im Mai 2007 als Trainer Deutscher Meister. Zehn Jahre später erinnert er sich an große Momente für die Ewigkeit.

Stuttgart - Zehn Jahre sind die größten und erfolgreichsten Momente in der Karriere von Armin Veh nun schon her. Dennoch erinnert sich der Trainer auch heute noch bestens an jene Stunden, als er mit dem VfB Stuttgart am 19. Mai Deutscher Meister wurde.

In folgendem Video spricht Armin Veh über die letzten Minuten der finalen Partie gegen Energie Cottbus, über die Vorfreude in der Stadt und über Befürchtungen, die er im Vorfeld hatte.