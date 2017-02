VfB Stuttgart Werner zurück im Training, zwei Spieler nicht dabei

Von kap 22. Februar 2017 - 21:06 Uhr

Am Sonntag kommt der 1. FC Kaiserslautern in die Mercedes-Benz-Arena. Trainer Hannes Wolf bat sein Team am Mittwoch zu einem intensiven Training auf den Platz. Tobias Werner war nach seiner Verletzung auch wieder dabei, dafür mussten zwei andere Profis passen.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart bereitet sich zurzeit intensiv auf sein Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag vor, bei dem das Team von Trainer Hannes Wolf den fünften Sieg im fünften Rückrunden-Spiel einfahren will.

Einen Rückkehrer gab es auch: Tobias Werner, der seit Beginn der Rückrunde an einem Muskelbündelriss im Beckenbereich laborierte, nahm das Teamtraining am Mittwochvormittag wieder auf.

Beim Training herrschte wieder eine hohe Intensität. Chefcoach Hannes Wolf teilte die Spieler in zwei Teams ein, die sich auf einem kleinen Feld beackerten.

Zwei Teams, kleines Feld. Hohe Intensität in der Spielform. #VfB pic.twitter.com/EPYt2FX9bq— VfB Stuttgart (@VfB) 22. Februar 2017

Nicht mit der Mannschaft trainieren konnten Kevin Großkreutz und Simon Terodde. Großkreutz macht weiterhin die Knöchelprellung zu schaffen, Terodde wurde geschont. Ob die beiden am Sonntag gegen die Roten Teufel im Kader stehen, ist noch nicht bekannt.

Zwei Brillenträger haben sich ins Tor gestellt.

