VfB Stuttgart Wechsel von Anastasios Donis perfekt

Von red 01. Juli 2017 - 11:13 Uhr

Anastasios Donis ist der nächste Neuzugang beim VfB Stuttgart. Foto: VfB Stuttgart

Die Tinte ist trocken: Anastasios Donis wechselt zum VfB Stuttgart – und zeigt sich besonders angetan von den VfB-Fans.

Stuttgart - Jetzt ist es offiziell: Anastasios Donis kommt zum VfB Stuttgart. Der Grieche hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben: „Ich bin sehr glücklich, heute ist ein sehr wichtiger Tag für mich. Der VfB ist ein großer Club mit viel Tradition und überragenden Fans. Ich bin froh, hier zu sein und werde alles geben, um dem Team zu helfen und meinen Teil zu einer guten Bundesligasaison beizutragen.“

VfB-Sportchef Jan Schindelmeiser zeigte sich sehr zufrieden: „Anastasios hat bei Juventus Turin eine sehr gute Ausbildung genossen und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Sturmzentrum spielen. Mit seiner Spielweise und mit seiner Mentalität passt er gut in unsere Mannschaft.“

Für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro kommt der Offensivspieler nach Stuttgart, nachdem er Anfang Juni sein Debüt in der griechischen Nationalmannschaft gab und in seinem Heimatland zu den Toptalenten gehört. In Nizza stürmte Donis an der Seite des Skandalkickers Mario Balotelli und erzielte dabei fünf Tore.