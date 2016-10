VfB Stuttgart Was passiert auf der VfB-Mitgliederversammlung?

Von Carlos Ubina 07. Oktober 2016 - 16:00 Uhr

Ein Bild aus der Vergangenheit: Bernd Wahler bei der letzten MitgliederversammlungFoto: Baumann

Am Sonntag stellen die VfB-Mitglieder die Weichen für die Zukunft – mit Wolfgang Dietrich an der Spitze? Ein Überblick über die Themen der Mitgliederversammlung in der Schleyerhalle.

Stuttgart - Zwischen 3000 und 4000 Mitglieder werden in der Schleyerhalle erwartet, um über die Zukunft des VfB Stuttgart abzustimmen. Dabei geht es vor allem um die Wahl eines neuen Präsidenten, aber auch um wegweisende Satzungsänderungen beim Fußball-Zweitligisten. Die drängendsten Fragen und die wichtigsten Antworten vor der Mitgliederversammlung an diesem Sonntag (12 Uhr):