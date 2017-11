VfB Stuttgart vor Partie in Hannover Lange verletzter Spieler wieder beim Training

Von Philipp Maisel 22. November 2017 - 19:07 Uhr

Der VfB Stuttgart steht vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96. Im Training vor der Partie am Freitag mischte ein lange verletzter Akteur wieder mit. Hier gibt es die Bilder der Übungseinheit.





Stuttgart - Nur gut 30 Fans hatten sich an diesem Mittwochabend nach Bad Cannstatt begeben, um der einzigen öffentlichen Einheit des VfB Stuttgart vor dem Spiel an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) bei Hannover 96 beizuwohnen. Sie sahen ein lange vermisstes Gesicht auf dem Trainingsplatz: Marcin Kaminski. Der Pole ist nach seiner schweren Bänderverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Immerhin das Aufwärmprogramm absolvierte er im Kreise der Kollegen, bevor es für ihn im Kraftraum weiterging. Es dürfte noch ein wenig dauern, doch der Abwehrspieler wird bald wieder eine Option für Hannes Wolf sein.

Ascacibar und Ailton treten kürzer

Das gilt auch für Abräumer Santiago Ascacibar und Ailton. Beide traten heute aufgrund von kleineren muskulären Problemen kürzer, sind aber nicht fraglich für das Spiel in Niedersachsen. Dorthin wird der VfB am Donnerstagnachmittag per Flieger aufbrechen. Gut möglich, dass auch VfB-II-Spielmacher Nicolas Sessa dann im Flugzeug sitzt – der junge Deutsch-Argentinier trainierte mit und könnte durch die vielen Ausfälle der Offensivkräfte in den Kader rutschen. Mit Tassos Donis, Daniel Ginczek, Carlos Mané und Chadrac Akolo fallen gleich deren vier aus. Auch Dzenis Burnic und Alexander Meyer pausieren weiter. In Hannover wird der VfB am Freitag noch eine leichte Einheit absolvieren, ehe dann am Abend das Duell der beiden Aufsteiger ansteht.

