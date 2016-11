VfB Stuttgart vor Arminia Bielefeld Vier Profis fehlen beim VfB-Training

Von red 03. November 2016 - 13:51 Uhr

Der VfB Stuttgart befindet sich mitten in der Trainingswoche vor dem Heimspiel an diesem Sonntag gegen Arminia Bielefeld. In den Einheiten geht es ordentlich zur Sache.





17 Bilder ansehen

Stuttgart - Den Derbysieg im Rücken, nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Braunschweig und zwei Punkte Polster auf Verfolger Hannover 96 – beim VfB Stuttgart läuft es. Die Mannschaft hat sich gefunden und kommt immer besser ins Rollen. Doch Trainer Hannes Wolf lässt die Zügel überhaupt nicht locker. Das hat zum einen mit dem Dresdenspiel zu tun. Das schmachvolle 0:5 nagt immer noch an ihm. „Dresden ist noch nicht vergessen“, ließ Wolf zuletzt wissen. Zudem weiß er, das sich die Mannschaft nur zu gern etwas hängen lässt, siehe Dresden. Zuvor siegte der VfB wie entfesselt mit 4:0 gegen Fürth.

Mehr zum Thema

Zum anderen hat das Trainerteam eine „lange Woche“, der VfB spielt erst an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker) wieder. Gegner ist die Arminia aus Bielefeld. Wolf und Moreira nutzen dies zu aktuell je zwei schweißtreibenden Einheiten pro Tag, führen die Mannschaft auch einmal an die Grenze. Beim Training am Donnerstag fehlten die schon länger verletzten Hajime Hosogai und Tobias Werner, sowie die angeschlagenen Daniel Ginczek (Erkältung) und Emiliano Insua (Schlag auf den Fuß).

Erst an diesem Freitag startet die fokussierte Vorbereitung auf Bielefeld. Beim Training an diesem Donnerstag ging es daher intensiv zur Sache – klicken Sie sich durch die Bilder.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga Nächstes Spiel lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle