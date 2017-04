VfB Stuttgart vor Arminia Bielefeld Mit voller Wucht zum Aufstieg

Von mrz 13. April 2017 - 20:16 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Montag bei Arminia Bielefeld. Das Team schwört sich auf das nächste Spiel im Aufstiegskampf ein.





Stuttgart - Beim VfB Stuttgart läuft die Vorbereitung für das Montagabend-Spiel bei Arminia Bielefeld. Am Donnerstagnachmittag fand eine öffentliche Trainingseinheit statt, bei der sich angesichts von Osterferien und Sonnenschein viele Fans einfanden.

Für den VfB, dessen Trainer Hannes Wolf bis auf die Langzeitverletzten derzeit alle Akteure bei sich hat, stehen von Montag an die finalen sechs Partien der 2. Liga an. Aktuell belegt das Team den ersten Platz. (Hier geht es zum Restprogramm der Aufstiegskandidaten). Und will dort nach Möglichkeit auch bleiben.

Die Einheit selbst war intensiv, erlebte aber auch familiäre Momente, als beispielsweise der Linksverteidiger Emiliano Insua mit seinem Sohn zusammen Fußball spielte.

