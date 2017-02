VfB Stuttgart VfB-Sieg gegen Kickers im Testspiel

Von gp/pma 02. Februar 2017 - 17:26 Uhr

Josip Brekalo kam zu seinem ersten Einsatz für den VfB beim Test gegen die Stuttgarter Kickers.Foto: Pressefoto Baumann

Beim VfB-Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers (4:0) konnten sich vier Akteure in die Torschüztenliste eintragen. Ein Neuzugang kam dabei erstmals zum Einsatz.

Stuttgart - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der VfB Stuttgart am Donnerstag auf dem Clubgelände ein Testspiel gegen den Stadtrivalen Stuttgarter Kickers mit 4:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für die Mannschaft von Hannes Wolf, der in der Halbzeitpause komplett durchwechselte, erzielten Takuma Asano (19.), Simon Terodde (55.), Alexandru Maxim (70.) und Julian Green (88.). Neuzugang Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg gab sein Debüt im VfB-Trikot. Er durfte im Duell mit dem Regionalligisten die ersten 45 Minuten ran. Die beiden anderen Neuen, Ebenezer Ofori und Jérôme Onguéné, weilen noch beim Afrika-Cup beziehungsweise in Frankreich.

Mehr zum Thema

So spielte der VfB

Erste Hälfte

Mitch Langerak (C ab 10. Minute) – Timo Baumgartl (C, 10. Dijon Ramaj), Takuma Asano, Carlos Mané, Florian Klein, Benjamin Pavard, Josip Brekalo, Joel Sonora, Berkay Özcan, Daniel Ginczek, Marcin Kaminski

Zweite Hälfte

Mitch Langerak (60. Benjamin Uphoff) – Emiliano Insua, Jean Zimmer, Hajime Hosogai, Anto Grgic, Simon Terodde, Alexandru Maxim, Kevin Großkreutz, Christian Gentner (C), Julian Green, Stefan Peric