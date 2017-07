VfB Stuttgart VfB kurz vor Einigung mit Weltmeister Zieler

Von cu 11. Juli 2017 - 13:35 Uhr

Torhüter Ron-Robert Zieler soll den Ball schon bald für den VfB ins Spiel bringen. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart steht kurz vor der Verpflichtung des Torhüters Ron-Robert Zieler. Der 28-Jährige wird den Fußball-Bundesligisten vier Millionen Euro an Ablöse kosten.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der ersten namhaften Verpflichtung für die neue Fußballsaison. Ron-Robert Zieler soll kommen. Der Torhüter, der 2014 zum Weltmeisterkader von Bundestrainer Joachim Löw gehörte, absolviert gerade den Medizincheck in Stuttgart und soll anschließend einen Dreijahresvertrag erhalten.

Der 28-jährige Schlussmann kommt von Leicester City und wird den VfB vier Millionen Euro an Ablöse kosten. Vor einem Jahr war Zieler vom Absteiger Hannover 96 für 3,5 Millionen Euro zum damaligen englischen Meister in die Premier League gewechselt. Nun kehrt er in die Bundesliga zurück – zum Aufsteiger VfB.

