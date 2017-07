VfB Stuttgart verliert gegen Dynamo Dresden Ron-Robert Zieler patzt beim VfB-Debüt

Von red/sid 12. Juli 2017 - 20:13 Uhr

Der VfB Stuttgart verliert das Testspiel in Heimstetten gegen Dynamo Dresden mit 1:2. Weltmeister-Torhüter Ron-Robert Zieler gab sein Debüt – und patzte sofort.





32 Bilder ansehen

Heimstetten - Einen Tag nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart hat Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler ein unglückliches Debüt für den Bundesliga-Rückkehrer gegeben. Beim 1:2 (1:0) im Test gegen Zweitligist Dynamo Dresden stand Zieler in der zweiten Hälfte im Tor und kassierte vor 1088 Zuschauern beide Gegentreffer.

Mehr zum Thema

Hier gibt es den Liveticker der Partie zum Nachlesen

Beim ersten Tor der Dresdner nach einer Bogenlampe aus 40 Metern sah der 28-Jährige schlecht aus. Daniel Ginczek (10.) traf in Heimstetten für Aufsteiger Stuttgart, Philip Heise (52.) und Lucas Röser (64.) überwanden nach dem Seitenwechsel Zieler. Der Ersatztorhüter der deutschen Nationalmannschaft beim Titelgewinn 2014 in Brasilien hatte am Dienstag einen Dreijahresvertrag beim VfB unterschrieben.