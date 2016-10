VfB Stuttgart und die Champions-League Die guten, alten Zeiten

Von Von Thomas Haid 18. Oktober 2016 - 09:38 Uhr

Mario Gomez war mit dem VfB in der Champions League.Foto: dpa

Dreimal hat sich der Verein für die Champions League qualifiziert und dabei unter anderem eine Sternstunde gegen Manchester United erlebt.

Stuttgart - Willkommen im Theater des Fußballs! An diesem Dienstag und am MIttwoch öffnet wieder die Champions League ihre Pforten. Borussia Dortmund tritt bei Sporting Lissabon an, Bayer Leverkusen empfängt Tottenham Hotspur, der FC Bayern trifft auf Eindhoven und Borussia Mönchengladbach gastiert bei Celtic Glasgow. Das sind dann internationale Feiertage, von denen der in die zweite Liga abgestiegene VfB Stuttgart meilenweit entfernt ist. Aber das war nicht immer so. Insgesamt dreimal qualifizierte sich der Club in der Vergangenheit für die Königsklasse. Eine kleine Erinnerung an bessere Zeiten.