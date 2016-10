VfB Stuttgart Trainer Wolf froh über Test in Künzelsau

Von Dirk Preiß 07. Oktober 2016 - 19:17 Uhr

Zuletzt gegen Fürth erfolgreich, am Samstag in Künzelsau am Ball: die VfB-Profis Christian Gentner, Carlos Mané und Hajime Hosogai.Foto: Baumann

VfB-Trainer Hannes Wolf nutzt die Länderspielpause für intensive Trainingseinheiten. Aber auch das Benefizspiel in Künzelsau kommt ihm gelegen.

Stuttgart - Am vergangenen Montag hat der VfB-Express erstmals in dieser Saison so richtig Fahrt aufgenommen – und wurde direkt danach gleich wieder gestoppt. Weil dem 4:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth die Länderspielpause folgte, muss sich das Team der Roten in diesen Tagen aufs Trainieren beschränken. Fast zumindest.

Mehr zum Thema

An diesem Samstag (14 Uhr) nämlich gibt es trotz der Pause ein bisschen Wettkampfpraxis für die Nicht-Nationalspieler des VfB Stuttgart. Trainer Hannes Wolf tritt mit seinem Team zu einem Benefizspiel zu Gunsten der Hochwasseropfer im Kochertal Ende Mai an – und ist froh über diese Abwechslung. Nicht nur wegen der guten Tat, die damit verbunden ist. „Wir können Spieler, die zuletzt weniger oder nicht zum Einsatz kamen, unter Wettkampfbedingungen beobachten und als Mannschaft gegen einen ambitionierten Gegner weiter an unseren Inhalten arbeiten“, sagt der Cheftrainer des VfB. Kontrahent im Stadion Prübling in Künzelsau ist der FSV Hollenbach, derzeit 13. der Oberliga Baden-Württemberg.

Fortschritte bei Daniel Ginczek

Fehlen werden neben den Nationalspielern auch die angeschlagenen Simon Terodde und Tobias Werner. Für Daniel Ginczek kommt ein Einsatz im Benefizspiel ebenfalls noch zu früh. Allerdings: Beim Stürmer geht es weiter aufwärts. Auch am Freitag trainierte der zuletzt am Kreuzband verletzte Angreifer mit der Mannschaft mit und arbeitet sich immer näher an sein früheres Niveau heran. „Ich muss mein Aufbauprogramm in der Reha-Welt immer noch vorantreiben“, sagte Ginczek, „es tut aber auch gut, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.“

Am Sonntag ist das Team dann zu Gast bei der Mitgliederversammlung des VfB, am Montag ist trainingsfrei, danach beginnt die direkte Vorbereitung auf das nächste Zweitligaspiel. Am nächsten Samstag (13 Uhr/Sky) geht es bei Aufsteiger Dynamo Dresden zur Sache.