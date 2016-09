VfB Stuttgart Trainer Luhukay erhitzt die Gemüter der Fans

Von Jonas Schöll 13. September 2016 - 12:52 Uhr

Viele VfB-Fans sind unzufrieden mit Trainer Jos Luhukay.Foto: dpa

Die Saison ist noch jung, doch bei den Fans des VfB Stuttgart macht sich bereits Ernüchterung breit. In Kommentaren auf der Facebook-Seite der Stuttgarter Nachrichten entbrennt eine hitzige Debatte über Trainer Jos Luhukay.

Auf die Euphorie folgt tiefe Ernüchterung: Nach dem enttäuschenden Start des VfB Stuttgart in der zweiten Fußball-Bundesliga zweifeln viele Fans am direkten Aufstieg ihrer Mannschaft. Besonders nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen Heidenheim machen viele Anhänger in etlichen Kommentaren auf der Facebook-Seite der Stuttgarter Nachrichten ihrem Unmut Luft. Ihr Zorn entzündet sich vor allem an der Personalie Jos Luhukay. Nur wenige zeigen Verständnis für den Stotterstart ihrer Mannschaft.

"Könnte Herr Luhukay bitte einmal näher erläutern, welches Konzept, Strategie und Spielweise er hat? Das habe ich bisher in allen fünf Pflichtspielen nicht gesehen!", kritisiert Facebook-Nutzer Lukas Schmidt. "Von Luhukay war ich eh nie überzeugt. Bei jeder Station war man froh, als er weg war." Vielen Anhängern missfallen die Aufstellungen des Holländers: "Wie viele alte Spieler will der Luhukay denn noch?", fragt Kurt Gollmensch: "Wenn er so viel Bock auf Erfahrung hat, sollte er vielleicht mal Maxim spielen lassen und nicht Özcan. Man kann sich seine Probleme auch selber machen. Ich hoffe der Vorstand zahlt die Abfindung dann aus eigener Tasche!"

Nicht alle sehen in Luhukay den Sündenbock

Ein weiterer User sieht das genauso: "Aus meiner Sicht ist dieser Mann nicht der richtige Mann für den VfB", meint User Joachim Leuze. "Die Fehde mit Maxim wird ihm noch teuer zu stehen bekommen. Zudem hält er für mein Dafürhalten zu sehr an Spielern fest, für die selbst die zweite Liga eine Nummer zu groß ist. Zimmermann, Öczan, Sama sind damit gemeint."

Doch nicht alle wollen in Luhukay den Sündenbock sehen: "Der Trainerposten beim VfB ist wohl der größte Schleudersitz im deutschen Fußball. Am besten richtet ich der VfB auf mehrere Jahre in der 2. Liga ein. Der VfB ist untrainierbar", schildert Gunnar Merkert. Rückenddeckung für den Trainer gibt es auch von Leser Wilfried Gentner: "Was ist denn das für ein Verein. Vier Spiele und schon wieder Theater: Welchen Trainer wollen die denn noch? Die hatten ja außer Mouhrinio und Guardiola schon alle."

Insgesamt macht sich beim Thema Aufstieg eher Ernüchterung in der Fanszene breit: "Mein Gefühl sagt mir, dass in Stuttgart mit einem weiteren Jahr zweite Liga geplant wird und dort erst der Angriff auf den Wiederaufstieg genommen wird", meint User Joachim Leuze. Edith Lüdtke mit einem eher pessimistischen Resümee: "Mein Gott...was haben die alle aus unserem VfB gemacht... Kein Land in Sicht."