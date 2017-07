VfB Stuttgart Testspielpleite in Heidenheim

Von red/dpa 22. Juli 2017 - 18:20 Uhr

VfB-Verteidiger Ailton feierte gegen Heidenheim sein Debüt. Foto: Pressefoto Baumann

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:1) verloren. Zwar brachte der Neuzugang Chadrac Akolo (24. Minute) die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf am Samstag in Führung, Heidenheims Neuerwerbung Robert Glatzel (29.) und Timo Beermann (59.) drehten jedoch die Partie zugunsten der Gastgeber. Sein Debüt in den Reihen von Aufsteiger VfB feierte der vom portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia gekommene Linksverteidiger Ailton.

VfB vor Trainingslager in Österreich

Für Heidenheim war es der vorletzte Test vor der am nächsten Wochenende beginnenden Zweitliga-Saison. Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt sonntags (15.30 Uhr) den FC Erzgebirge Aue. Der VfB startet dagegen am Dienstag ins zweite Trainingslager in Neustift in Tirol. Zuvor feiern die Stuttgarter am Sonntag mit ihren Fans die offizielle Saison-Eröffnung des Vereins.

