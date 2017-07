VfB Stuttgart Terodde trifft, der VfB gewinnt

Von cu 29. Juli 2017 - 18:16 Uhr

Nun hat auch Simon Terodde sein Erfolgserlebnis. Der Stürmer des VfB Stuttgart erzielte ein Tor im Freundschaftsspiel gegen Tripolis – und der Fußball-Bundesligist gewann mit 2:0.





14 Bilder ansehen

Neustift - Zweiter Test im Trainingslager, zweiter Sieg: der VfB Stuttgart hat am Samstag die Begegnung mit Asteras Tripolis 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore gegen den griechischen Fußball-Erstligisten erzielten Simon Terodde (45.) und Ailton (72.). Beiden Treffern ging jeweils ein Eckball voraus. „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um in das Spiel zu finden, aber danach hatten wir gute Szenen nach vorne“, sagte der Trainer Hannes Wolf. Vor allem Daniel Ginczek, der eine Hälfte lang mit Terodde in der Offensive spielte, kam mehrfach zum Abschluss. Auch Josip Brekalo setzte sich auf der Sportanlage des SSV Neustift im Stubaital einige Male mit Tempo durch.

Mehr zum Thema

Zahlreiche Wechsel nach der Pause

Nach der Pause vollzog Wolf wie gewohnt zahlreiche Wechsel. Diesmal waren es sieben und am Ende blieben zwei Stuttgarter 90 Minuten lang auf dem Platz: Timo Baumgartl und Torjäger Terodde, der seinen ersten Treffer in dieser Vorbereitungsphase erzielte. Die Personalrochaden störten den Spielfluss jedoch nicht. Der VfB hatte das Geschehen unter Kontrolle – mit einer Ausnahme. Nach einem Fehler von Ebenzer Ofori lief Cedric Gondo auf das Stuttgarter Tor zu, scheiterte jedoch an Schlussmann Mitch Langerak (69.).

Insgesamt zeigte sich Wolf mit der Leistung aber zufrieden, da das VfB-Team viele Bälle eroberte, was zuletzt ein Schwerpunkt im Training gewesen war. Nun sollen anschließend die Angriffe besser zu Ende gespielt werden. Am besten schon beim nächsten Test in Österreich – am Dienstag (18 Uhr) in Schwaz/Tirol gegen den Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town.

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle