VfB Stuttgart Stuttgart spielt im Konzert der Großen mit

Von pma 06. September 2016 - 16:55 Uhr

Die VfB-Fans stehen bedingungslos hinter ihrem Club. In der letzten Saison gab es in Europa nur neun Stadien, die besser besucht waren als jenes in Stuttgart.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart ist zwar nur noch Zweitligist, aber im internationalen Vergleich noch immer spitze – zumindest was das Zuschauerinteresse angeht.

Stuttgart - Das polnische Internetportal StadiumDB.com hat es sich seit mehreren Jahren zum Ziel gesetzt, europäische Stadien im Blick zu behalten. Ihre Entstehung, ihre bauliche Genese, aber auch aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise die Zuschauerzahlen. Jährlich veröffentlicht das Portal eine Top-20-Übersicht der durchschnittlichen Besucherzahlen in Europa. Wenig überraschend, dass Borussia Dortmund an der Spitzenposition zu finden ist, schließlich ist das Stadion in Dortmund eines der größten überhaupt. 81.178 Zuschauer sahen die Heimspiele der Borussen im Durchschnitt, was einer Auslastung von 99,8 Prozent entspricht. Direkt dahinter folgt der FC Barcelona (78.881, 79,3 Prozent) und Manchester United (75.279, 99,5 Prozent). Unter den Top 10 sind insgesamt fünf deutsche Vereine zu finden.

Mehr zum Thema

Stuttgart in den europäischen Top 10

Zu den Vereinen zählen Dortmund, der FC Bayern (Platz vier, 75.000, 99,9 Prozent), Schalke 04 (Platz sechs, 61.386, 98,6 Prozent), der HSV (Platz neun, 53.700, 93,6 Prozent) – und der VfB Stuttgart auf Rang zehn. 51.983 Besucher sahen die Heimspiele in der Saison 2015/16 in der Stuttgarter Arena im Schnitt, das entspricht einer Auslastung von 86 Prozent, laut Angaben des Portals.

Auch in dieser Saison ist die Begeisterung der Fans scheinbar ungebrochen. Das Heimspiel gegen den FC St. Pauli sahen 60.000 Zuschauer – ausverkauftes Haus also. Beim kommenden Heimspiel an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) deutet sich wieder eine ordentliche Kulisse an. Der Verein rechnet mit mindestens 50.000 Zuschauern, weit über 45.000 Karten sind nach Angaben des Klubs bereits verkauft. Damit liegt man bisher deutlich über dem kalkulierten und im Saisonetat entsprechend hinterlegten Zuschauerschnitt von 30.000.