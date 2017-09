VfB Stuttgart Sorge um Trio Beck, Aogo und Badstuber

Von red/dpa/lsw 03. September 2017 - 15:38 Uhr

Holger Badstuber vom VfB Stuttgart musste in Großaspach verletzt ausgewechselt werden. Foto: Pressefoto Baumann

Holger Badstuber musste im Testspiel des VfB Stuttgart bei der SG Sonnenhof Großaspach bereits in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt werden. Andreas Beck und Dennis Aogo fehlen zudem angeschlagen.

Stuttgart - Neuzugang Andreas Beck wird dem VfB Stuttgart für wenige Tage fehlen. Wegen einer Wunde am Knie verpasste der Ex-Nationalspieler am Sonntag das Testspiel beim Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach.

Mehr zum Thema

Auch Dennis Aogo fehlte wegen muskulärer Probleme. Beide Spieler sollen voraussichtlich am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, teilte der Bundesligist via Twitter mit. Zu seinem Debüt im VfB-Dress kam dagegen Santiago Ascacíbar. Der 20-jährige Argentinier stand in Aspach in der Startelf.

Zudem musste Verteidiger Holger Badstuber schon in der Anfangsphase des Testspiels bei der SG Sonnenhof Großaspach verletzt ausgewechselt werden.