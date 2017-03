VfB Stuttgart So will der VfB gegen Fürth starten

Von red 18. März 2017 - 12:07 Uhr

Viele Veränderungen und eine absolute Neuheit in der Startelf des VfB Stuttgart gegen die SpVgg Greuther Fürth.





Fürth - Am 25. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart bei der SpVgg Greuther Fürth an. Das Hinspiel war beim 4:0-Sieg eine klare Sache für die Stuttgarter. Nach zwei Unentschieden gegen Braunschweig und Bochum strebt der VfB bei den Kleeblättern einen Sieg an.

Seine Startaufstellung hat der Trainer Hannes Wolf im Vergleich zum 1:1 gegen den VfL Bochum auf vielen Positionen verändert. Erstmals spielen Simon Terodde und Daniel Ginczek zusammen in der Startelf. Vermutlich wird der VfB mit einer Dreierkette in der Abwehr spielen.

