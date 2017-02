VfB Stuttgart So feiert das Netz die VfB-Transfers

Von red 01. Februar 2017 - 14:57 Uhr

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat einen Endspurt auf dem Transfermarkt hingelegt, den man so noch nicht oft von den Schwaben gesehen hat. Die Fans jubilieren. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Stuttgart - Lange hat man sich beim VfB Stuttgart Zeit für eventuelle Neuverpflichtungen gelassen. Am letzten Tag der Transferphase, im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Tag mittlerweile als „Deadline Day“ geläufig, ging es dann noch einmal hoch her in Bad Cannstatt. Insgesamt drei Transfers wurden eingetütet. Josip Brekalo (ausgeliehen, VfL Wolfsburg), Ebenezer Ofori (fest verpflichtet, AIK Solna) und Jérôme Onguéné (fest verpflichtet, FC Sochaux) kamen. Ein knackiges Ende der Transferphase.

Dass es bis zum letzten Tag gedauert hat begründete VfB-Sportchef Jan Schindelmeiser damit, dass man „keinen Euro unüberlegt ausgeben“ wollte, deshalb „hat es auch so lange gedauert. Es ging ums Geld.“ Auch VfB-Präsident Wolfgang Dietrich freute sich unheimlich. So sehr, dass er gar alle drei Transfers Stunden bevor der letzte offiziell bestätigt wurde auf seiner Facebook-Seite bekanntgab. Am meisten freuten sich allerdings die Fans. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Shindy is on fire, your Transfermarkt is terrified

Shindy is on fire, your Transfermarkt is terrified #VfB— twofourtwo (@two_four_two) 31. Januar 2017

Wenn man bedenkt, was für Nonames Schindelmeiser damals in Hoffe geholt hat und was tlw. draus geworden ist...Vorfreude pur... #VfB— M. 1893 Fichter (@Comebacker1967) 31. Januar 2017

Mané und Asano fielen leider einem unabsichtlichen Delete-Click zum Opfer, hier die richtige Version. #vfb pic.twitter.com/QppPsF50Vs — Jens1893 (@Jens1893) 31. Januar 2017

@neunzig_plus Wer ist eurer Meinung nach "Gewinner" des Wintertransferfensters? Finde den VfB Stuttgart (Schindelmeiser) erwähnenswert. — Jan Höfflin (@EndresGottlob) 1. Februar 2017

#Schindelmeiser brennt am letzten Tag ein Feuerwerk ab und die Konkurrenz in Nord u Ost kann nichts mehr nachlegen…😆 #InSchindelWeTrust #VfB— Dirk Edgar W. (@VfBWallaceFan) 1. Februar 2017

Starke Transfers von Schindelmeiser 💪🏼 Freu mich auf die Rückrunde! #DeadlineDay #VfB— Erik (@Erik_1893) 31. Januar 2017

Drei Transfers, die auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht scheinen. Herr Schindelmeiser, Sie sind ne Wucht! #VfB #DeadlineDay— shivasam1893 ✨ (@shivasam1893) 31. Januar 2017

Jetzt gibt keine Ausreden mehr. Der Aufstieg ist Pflicht. Schindelmeiser hat die Grundlagen geschaffen, jetzt ist Wolf dran. #VfB — Kevin Müller (@Kevske1996) 31. Januar 2017

Auch die Blogger von vertikalpass ließen sich es nicht nehmen, einige Zeilen zum DeadEnde des Transferfensters anzumerken.