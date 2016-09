VfB Stuttgart So bereiten sich die Roten auf Kaiserslautern vor

Von jo 13. September 2016 - 14:37 Uhr

Der VfB Stuttgart hat in der zweiten Fußball-Bundesliga bislang keineswegs überzeugt. Das soll sich im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ändern. Im Training zeigt sich das Team konzentriert.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Nach dem Stotterstart in der zweiten Fußball-Bundesliga steht der VfB Stuttgart schon zu Beginn der Saison gehörig unter Druck. Um die enttäuschten Fans zu besänftigen, will das Team von Coach Jos Luhukay am 5. Spieltag auswärts einen Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13:00) einfahren.

Mehr zum Thema

Die Vorbereitung auf das Match auf dem Betzenberg begann bereits am Montag. Nach dem Aufwärmprogramm mit dem Athletiktrainer Matthias Schiffers ging es bei Spielen auf dem Kleinfeld zur Sache.

Auf dem Platz standen auch VfB-Profis, die nach ihren Verletzungspausen erst kürzlich wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind, wie etwa Timo Baumgartl, oder die in den bisherigen Pflichtspielen wenig Einsatzzeit hatten.

Mit von der Partie waren zudem die Neuzugänge Hans Nunoo Sarpei, Benjamin Pavard, Carlos Mané und Takuma Asano. Die drei Letztgenannten waren bis Mitte der vergangenen Woche noch mit ihren Nationalteams unterwegs. Erstmals nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel war auch Hajime Hosogai dabei.