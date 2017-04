VfB Stuttgart Simon Terodde fest vom Aufstieg überzeugt

Von red/dpa/lsw 01. April 2017 - 11:32 Uhr

Trainer Hannes Wolf (l) und Simon Terodde beim Spiel gegen Heidenheim. Seine Zuversicht hat der Torjäger nicht verloren.Foto: Pressefoto Baumann

Trotz der jüngsten Negativserie des VfB Stuttgart ist Torjäger Simon Terodde optimistisch, was die Zukunft angeht. „Wir schaffen das“, erklärte er in einem Interview gegenüber Medien.

Stuttgart - Torjäger Simon Terodde ist trotz der jüngsten Negativserie fest vom Aufstieg des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga überzeugt. Er habe seine Zuversicht nicht verloren, sagte der Angreifer in einem Interview dem „Reutlinger General-Anzeiger“. „Wir schaffen das.“ Die Schwaben sind in der 2. Liga seit drei Spielen ohne Sieg.

Der mit bisher 15 Treffern beste Torschütze des Tabellenzweiten sieht in Spitzenreiter Union Berlin den größten Konkurrenten um den Aufstieg.

„Das ist eine Mannschaft, die gewachsen ist und mit Jens Keller über einen ambitionierten Trainer verfügt“, sagte der 29-Jährige über seinen Ex-Club. Zudem investiere der Verein. „Da will man nicht mehr Platz fünf oder sechs, die wollen in die Bundesliga.“