VfB Stuttgart siegt auf St. Pauli „Das war ein erster, wichtiger Schritt“

Von Philipp Maisel 29. Januar 2017 - 16:36 Uhr

Die VfB-Spieler applaudieren den mitgereisten Fans.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat auf St. Pauli einen Sieg errungen. Carlos Mané erzielte das enstcheidende Tor. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Hamburg - Der VfB Stuttgart hat zum Pflichtspielauftakt im neuen Fußballjahr einen wichtigen Sieg im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli errungen. Das Spiel hatte ingesamt eher überschaubares Niveau, die Gäste aus Schwaben hatten aber leichte Feldvorteile und investierten viel. 50 Prozent Ballbesitz und eine Zweikampfquote von 58 Prozent sowie insgesamt zehn Torschüsse (St.Pauli: sieben) dokumentieren dies. Nach der Partie haben sich die Beteiligten zum Spiel geäußert. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Ewald Lienen, Trainer St. Pauli: „Wir haben alles gegeben, was man geben kann.Doch wir haben wenig zugelassen. Wir hätten das Spiel aber auch gewinnen können, hatten einige vielversprechende Situationen. Wenn dann in der Schlussphase so ein Tor fällt ist es aber schwer, noch zurückzukommen. Jetzt müssen wir damit leben und bauen auf auf das, was wir gut gemacht haben.“

Hannes Wolf, Trainer VfB: „Wir wussten, dass es schwer wird und uns ein großer Kampf erwartet. Es war ein glücklicher Sieg, den wir uns aber auch hart erabeitet haben. Es fühlt sich für uns gut an, ich bin sehr zufrieden mit dem Start ins Jahr.“

Hannes Wolf, Trainer VfB: „Wir haben uns für Julian Green entschieden, weil Carlos zuletzt über Achillessehnenprobleme klagte und nicht voll trainieren konnte. Wir wussten aber auch, dass wir ihn definitiv bringen werden. Das haben wir früh getan um ihm möglichst viel Zeit zu geben, in die Partie zu finden. Die hat er ja auch benötigt. Mit Julians Leistung bin ich einverstanden, das war vielversprechend.“

Jan Schindelmeiser, Sportchef VfB: „Das war ein erster, wichtiger Schritt. 16 weitere müssen wir noch gehen. Spielerisch war es natürlich keine Offenbarung, was aber auch zum Teil dem Rasen geschuldet war, der war ja katastrophal. Doch was Einstellung und den Willen, Widerstände zu brechen, angeht, so bin ich sehr zufrieden.“

VfB-Stürmer Simon Terodde: „So ein 1:0 ist überragend. Das sind die Siege, die durch nichts zu ersetzen sind. Mit dem Ginnie als zweiten Stürmer hatten wir mehr Durchschlagskraft, das hat uns defintiv zuvor gefehlt. Ich hoffe, er bleibt fit, denn das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass wir aufsteigen.“

Kevin Großkreutz: „Positiv ist, dass wir hier zu Null gespielt haben. Wir haben auf einem schwierigen Platz den Kampf angenommen, denn für St. Pauli geht es um alles. Der Siegtreffer zeigt, dass wir einen sensationellen Kader haben. Auch der Zusammenhalt stimmt.“