VfB Stuttgart Ron-Robert Zieler hat große Pläne

Von cu 19. Oktober 2017 - 18:12 Uhr

Ron-Robert Zieler ist überzeugt, dass der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig punkten kann. Warum, erklärt der Torhüter gegenüber unserer Zeitung.





Stuttgart - Ron-Robert Zieler gibt sich vor dem Spiel des VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig selbstbewusst. „Warum sollten wir nicht in Leipzig was holen?“, sagt der Torhüter im Interview. Der Last-Minute-Sieg zuletzt gegen den 1. FC Köln habe den bislang auswärtsschwachen Fußball-Bundesligisten enorm gestärkt.

Ansonsten spricht der 28-Jährige noch über seinen Status als Nummer eins und erklärt, warum er sich jetzt auch das Trikot mit der Rückennummer eins wünscht. Das komplette Interview mit dem Weltmeister von 2014 lesen Sie am Freitag in unserer Zeitung und in unserer Online-Ausgabe.

