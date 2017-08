VfB Stuttgart Quiz Testen Sie ihr VfB-Fachwissen

Von red 10. August 2017 - 11:43 Uhr

Der VfB Stuttgart trifft an diesem Sonntag im DFB-Pokal auf Energie Cottbus. Die beiden Clubs verbindet einiges. Für uns Grund genug, in einem Quiz Ihr Fachwissen zu dieser Paarung zu testen.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB und Energie Cottbus – da war doch mal was? Richtig, beide Vereine verbindet einiges. So gab es einmal eine mittlerweile nahezu nicht mehr existente Fanfreundschaft und auch in zwei für den VfB – bezogen auf seine Historie – immens wichtigen Spielen kam der Gegner aus der Lausitz.

Lesen Sie hier: mit Timo Hildebrand auf der Meisterkorso-Strecke.

An diesem Sonntag treffen die beiden Clubs in der ersten Runde des DFB-Pokals wieder einmal aufeinander. Für uns Grund genug, mit einem Quiz Ihr Fachwissen rund um diese Paarung zu testen: