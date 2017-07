VfB Stuttgart Quiz Testen Sie Ihr Fachwissen rund um den VfB

18. Juli 2017

Testen Sie in unserem Quiz Ihr Fachwissen rund um den VfB Stuttgart Foto: dpa

Der VfB Stuttgart blickt auf eine lange Geschichte zurück. Anlass genug für uns, immer mal wieder das Fachwissen unserer Leser rund um die Roten aus Bad Cannstatt in einem Quiz auf die Probe zu stellen.

Stuttgart - Seit 1893 gibt es den VfB Stuttgart schon – jedenfalls, wenn man die Entstehung der Gründervereine Kronen-Klub und FV Stuttgart berücksichtigt, die im Jahre 1912 zum VfB Stuttgart 1893 fusionierten.

Heute ist die Fußballabteilung in eine AG ausgegliedert, der Verein hat rund 55000 Mitglieder und „Die Roten“ sind nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Wir haben zehn Fragen rund um den Klub mit dem Brustring zusammengestellt.