VfB Stuttgart Neue Spieler für den VfB

Von Heiko Hinrichsen 29. Januar 2017 - 19:26 Uhr

Will auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden: VfB-Sportvorstand Jan SchindelmeiserFoto: Baumann

Der Rückrundenauftakt ist dem VfB Stuttgart geglückt. Der Sportvorstand will dennoch personell nachlegen.

Hamburg - Auch Jan Schindelmeiser gehörte am Sonntagnachmittag in Hamburg zu den Erleichterten. Der VfB Stuttgart hatte gerade 1:0 beim FC St. Pauli gewonnen, die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde schien gelegt – doch der Sportvorstand wollte sich davon nicht den klaren Blick verstellen lassen. Seine Analyse des VfB-Kaders beeinflußte der knappe Auswärtssieg also nicht, vielmehr hatte er schon davor den Eindruck: Da müssen wir noch was machen. Und so bestätigte Schindelmeiser am Sonntag, dass bis zum Ende der Transferperiode am Dienstag noch mehr als ein Spieler nach Stuttgart wechseln wird.

„Einige Details sind noch nicht spruchreif“, wiegelte er zwar ab, klar ist aber, dass der VfB womöglich schon an diesem Montag einen Innenverteidiger präsentieren wird, da den Club auf dieser Position gleich zwei Spieler im Winter verlassen haben. Zudem wahrscheinlich ist die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers. „Wir haben frühzeitig alle Optionen ausgelotet“, sagt Schindelmeiser, der klare Anforderungen an neue Spieler hat. Dazu zählt nicht nur die Bereitschaft, in der zweiten Liga alles zu geben, sondern auch ein Bekenntnis, den Weg mit dem VfB auch über den Sommer hinaus mitgehen zu wollen. Ganz gleich, in welcher Liga.