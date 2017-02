VfB Stuttgart Neuzugänge lassen ihre Qualitäten aufblitzen

03. Februar 2017

Der VfB Stuttgart bereitet sich intensiv auf den kommenden Gegner vor. Ein Neuzugang trainierte heute erstmals mit der Mannschaft.





Stuttgart - Der erfolgreiche Auftakt gegen den FC St. Pauli ist aus den Köpfen, der Testspielsieg gegen die Stuttgarter Kickers ist ebenfalls schon abgehakt – der volle Fokus des VfB Stuttgart liegt auf dem kommenden Gegner. An diesem Montag empfangen die Schwaben Fortuna Düsseldorf (20.15 Uhr, Liveticker) in der gut gefüllten Stuttgarter Arena.

Entwarnung bei Timo Baumgartl

Positive Nachrichten gab es von Timo Baumgartl. Der junge Abwehrchef, gegen die Stuttgarter Kickers nach zehn Minuten noch mit Adduktorenproblemen ausgewechselt, stand auf dem Platz, absolvierte alle Übungen und gab auch in den Trainingsspielen Vollgas. Baumgartl sprintete und grätschte, als sei überhaupt nichts gewesen. Es sieht also so aus, als ob sein Einsatz gegen die Fortunen nicht in Gefahr ist.

Die einzelnen Übungsformen hatten es in sich. Trainer Hannes Wolf minimierte das Spielfeld um die Hälfte und ließ zwei Mannschaften mit je fünf Spielern aufeinander los. Abwehr gegen Angriff. Fiel ein Tor, kamen die nächsten beiden Teams aufs Feld. Der Hintergedanke von Wolf: Viele Abschlüsse, Selbstvertrauen durch Treffer holen, Lösungen auf engem Raum finden. Das gelang besonders den beiden Abwehrteams, die den Wettbewerb mit deutlichem Vorsprung gewinnen konnten.

Neuzugang Jérôme Onguéne erstmals dabei

Mitten drin im Geschehen war auch Neuzugang Jérôme Onguéne. Der 19 Jahre junge Franzose wirkte zum ersten Mal mit und hinterließ einen guten Eindruck. Zweikampfstark und mit guter Spieleröffnung trug er seinen Anteil zum Sieg bei. Josip Brekalo, der zweite Neue bei den Roten, ließ seine Qualitäten ebenfalls aufblitzen. Schnell, trickreich und wendig scheint er auf dem besten Weg, sich einen Kaderplatz für den Montag zu erarbeiten. Drei Einheiten hat er noch, um sich weiter nachhaltig zu empfehlen. An diesen Freitag, am Samstag und Sonntag trainiert der VfB je einmal, bevor das Heimspiel gegen die Fortunen ansteht. Alle Einheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

