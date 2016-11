VfB Stuttgart Neuer Rasen für den schnellen Fußball

Von red 09. November 2016 - 14:30 Uhr

Beim VfB Stuttgart wird aktuell ein neuer Rasen auf dem Trainingsgelände verlegt. Er soll helfen, das Trainingsniveau auf ein neues Level zu hieven.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Mittwochmorgen, kurz vor 11 Uhr. Auf der Mercedesstraße geht nichts mehr. Wo sonst der Verkehr locker fließt, staut er sich nun. Mehrere 40-Tonner blockieren die Fahrspuren. Alle wollen sie beim VfB Stuttgart auf das Clubgelände. Denn: der Trainingsplatz 1, auf dem die VfB-Profis meistens trainieren, bekommt einen neuen Rasen spendiert.

Mehr zum Thema

Wolf möchte Stadionbedingungen auf dem Trainingsplatz

Bereits seit Tagen wurde der alten Rasen abgetragen, die Unterschicht erneuert, eine frische Tragschicht aufgetragen. Seit diesem Mittwoch befinden sich die Arbeiten im Endspurt. Die großen Rollen mit dem Rasen werden angeliefert und in den nächsten 48 Stunden vollends ausgelegt. Traktoren pendeln zwischen den Brummis und dem Trainingsplatz hin und her und bringen die Rollen im 30-Sekunden-Takt an ihren Bestimmungsort. Eine Spezialfirma aus Viersen liefert die Rasenbahnen aus Nordrhein-Westfalen an und übernimmt auch das installieren der fragilen Ware. 150.000 Euro lässt sich der VfB die Maßnahme kosten.

Der Grund: Das Trainingsniveau soll durch die optimierten Bedingungen steigen. Trainer Hannes Wolf hätte gern auch auf dem Trainingsgelände Voraussetzungen wie in der Mercedes-Benz-Arena. Dadurch ließen sich besser Szenarien simulieren und Ballstafetten einüben, die zu dem von Wolf gewünschten Hochgeschwindigkeitsfußball beitragen, den der VfB bald spielen soll. Spätestens an diesem Freitag sind die Arbeiten an der Mercedesstraße abgeschlossen. Klappt das Anwachsen wie gewünscht, können die VfB-Profis in der Trainingswoche vor dem Spiel bei Union Berlin (20. November, 13.30 Uhr) auf dem neuen Geläuf arbeiten.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle