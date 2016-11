VfB Stuttgart Nationalspieler zurück, Union fest im Blick

Von pma 16. November 2016 - 15:23 Uhr

Der VfB Stuttgart ist nach der Länderspielpause wieder in das Training gestartet. Der kommende Gegner Union Berlin steht nun im Fokus. Fast alle Nationalspieler sind wieder zurück.





Stuttgart - In ganz Europa haben die Profi-Ligen am vergangenen Wochenende pausiert, auf dem ganzen Kontinent waren Länderspiele angesetzt. Logisch, dass auch die Nationalspieler vom VfB Stuttgart unterwegs waren. Florian Klein und Benjamin Pavard standen beispielsweise für Österreich (Klein) und Frankreich (U21, Pavard) je 90 Minutena auf dem Feld. Auch Anto Grgic, Alexandru Maxim, Toni Sunjic und Carlos Mané waren auf Reisen. Letzerer übrigens durchaus erfolgreich: er erzielte beim 5:1 von Portugals U21 gegen Tschechien zwei Tore. Wenig gespielt hat dagegen Maxim, der überhaupt nicht zum Einsatz kam und wegen leichter Knieprobleme vorzeitig seine Nationalelf verließ, um sich in Stuttgart behandeln zu lassen.

Nur Baumgartl und Mané noch nicht zurück

Trainer Hannes Wolf muss aber nicht um den Einsatz des Rumänen beim kommenden Auswärtsspiel bei Union Berlin (Sonntag, 13.30 Uhr, Liveticker) bangen. Der Gegner wird beim VfB sehr ersnt genommen, Simon Terodde, der drei Jahre bei den „Eisernen“ spielte, sieht sie gar als Aufstiegskandidat. Maxim war beim Training schon wieder mitten drin und hat keine Probleme mehr. Es fehlten lediglich Mané und Timo Baumgartl, der in die U21 berufen wurde und gegen Polen eine äußerst zweifelhafte Rote Karte sah. Beide kehren bald zurück und werden an diesem Donnerstag wieder ins Training einsteigen.

Erfreuliche Nachrichten gab es aus dem Lazarett: der langzeitverletzte Tobias Werner (Schambeinentzündung) drehte wieder Runden auf dem Trainingsplatz. Wann er wieder im Mannschaftstraining zurück sein wird und eine Altenative für den Trainer darstellt, lässt sich nicht abschätzen. Schneller dürfte es dagegen bei Daniel Ginczek, Emiliano Insua und Mitch Langerak gehen. Alle drei trainierten heute individuell im Kraftraum. Ihr Einsatz gegen Union Berlin ist nicht gefährdet.

