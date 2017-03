VfB Stuttgart Nasen-OP verläuft bei Terodde erfolgreich

Von red 01. März 2017 - 20:00 Uhr

Die Nasen-Operation soll bei Simon Terodde erfolgreich verlaufen sein.Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Torjäger Simon Terodde hat sich beim Sieg gegen Kaiserslautern die Nase gebrochen. Nun soll eine Operation am Mittwoch erfolgreich durchgeführt worden sein.

Stuttgart - Simon Terodde hat sich im Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern das Nasenbein gebrochen.

Mehr zum Thema

Terodde hatte sich beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern in der ersten Halbzeit bei einem Eckball verletzt. Mit gebrochener Nase gelang ihm in der 58. Minute noch die Führung für den VfB, ehe er knapp zehn Minuten später ausgewechselt wurde.

Nun stand am Mittwoch die Operation an und sie scheint gut verlaufen zu sein. Denn der VfB Stuttgart verkündete den geglückten Eingriff Kurznachrichtendienst Twitter mit den Worten: „Gute Nachricht! Die Nasen-OP bei Simon Terodde ist erfolgreich verlaufen. Gute Besserung, Simon!!“

Am Freitag soll der momentan beste Torjäger der 2. Fußball-Bundesliga wieder ins Training einsteigen. Mit 15 Treffern führt der 28-Jährige die Torjägerliste an. Terodde hatte angekündigt, dass er am Montag in einer Woche im Topspiel bei Eintracht Braunschweig mit einer Maske spielen will.