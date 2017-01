VfB Stuttgart Nächster Verletzungsschock für Tobias Werner

Von mrz 25. Januar 2017 - 14:03 Uhr

Tobias Werner muss beim VfB Stuttgart den nächsten Rückschlag hinnehmen.Foto: Pressefoto Baumann

Tobias Werner kommt beim VfB Stuttgart nicht auf die Beine. Schon wieder hat sich der Mittelfeldspieler verletzt. Zwei weitere Spieler sind angeschlagen.

Stuttgart - Schock für Tobias Werner und den VfB Stuttgart kurz vor dem Testspiel am Mittwoch gegen den FC Luzern (hier geht es zum Liveticker der Partie): Der bereits in der Hinrunde lange verletzte und aus priivaten Gründen verhinderte Mittelfeldspieler fehlt dem VfB in den kommenden Wochen wegen eines Muskelbündelrisses in der Hüftmuskulatur.

Trainer Hannes Wolf reagierte betroffen: „Das ist eine schlechte Nachricht für uns und natürlich ganz speziell für Tobi. Wir werden ihm jede Unterstützung zukommen lassen und gemeinsam mit ihm alles daran setzen, dass er uns schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht.“

Beim abschließenden Test gegen den FC Luzern um den Trainer Markus Babbel fehlten zudem zwei Spieler angeschlagen: Anto Grgric leidet an einem Magen-Darm-Infekt, kann aber am Sonntag beim Rückrundenauftakt in Hamburg beim FC St. Pauli wohl dabei sein. Innenverteidiger Benjamin Pavard kämpft mit muskulären Problemen.