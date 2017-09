VfB Stuttgart Nach Verletzung: Viele Stars denken an Christian Gentner

Von Dirk Preiß 17. September 2017 - 14:58 Uhr

Die VfB-Spieler grüßen den verletzten Spielführer Christian Gentner aus der Kabine. Foto: VfB

Christian Gentner hat es im Spiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg übel erwischt. Die Anteilnahme ist groß.

Stuttgart - Die Fußball-Welt, vor allem aber die Mitspieler des VfB Stuttgart, fühlen mit Christian Gentner. Der Kapitän der Weiß-Roten hatte sich am Samstag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg schwer verletzt, als er das Knie des herausstürmenden Gäste-Torhüters Koen Casteels ins Gesicht bekam. Die niederschmetternde Diagnose: Bruch der Augenhöhle, Bruch des Nasenbeins, Bruch des Oberkiefers, dazu eine schwere Gehirnerschütterung. Der 32-Jährige liegt seit Samstagabend im Krankenhaus und wird vermutlich am Montag operiert. Wann er wieder spielen kann, ist ungewiss.

Für die meisten Beteiligten war diese Frage aber ohnhin nebensächlich. Die vollständige Genesung des Mittelfeldspielers steht im Vordergrund. Das zeigt auch die zahlreiche Anteilnahme, vor allem in den sozialen Netzwerken. Das VfB-Team veröffentlichte am Sonntag ein Bild aus der Kabine, die Kollegen halten das Trikot mit der Nummer 20 in die Kamera, dazu die Worte: „Wir stehen hinter Dir, Gente! Das gesamte Team wünscht Kapitän Christian Gentner eine gute und schnelle Genesung!“

Auch andere Prominente, einzelne VfB-Spieler und Fans haben seit Samstagabend ihr Mitgefühl in Worte gefasst:

Ex-VfB-Stürmer Jürgen Klinsmann: „Gute Besserung, lieber Gente!!“

Handballclub TVB Stuttgart: „Wir wünschen VfB-Profi und TVB-Fan Christian Gentner eine schnelle Genesung!“

Ex-VfB-Stürmer und -Sportvorstand Fredi Bobic: „Alles Gute, Christian #Gentner! Bin bei den Bildern erschrocken. Aber ich kenne Dich. Du kommst gestärkt wieder!“

VfB-Profi Berkay Özcan: „Gute Besserung, Captain. Komm schnell wieder auf die Beine!“

VfB-Strümer Takuma Asano: „Gute Besserung unser Kapitän.“

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler: „Starke Teamleistung, verdienter Sieg. Aber unsere Gedanken sind jetzt bei @legente20. Gute Besserung.“

Der ausgeliehene VfB-Spieler Hans Nunoo Sarpei: „Get well soon daddy.“

Der derzeit angeschlagene VfB-Stürmer Daniel Ginczek: „Das sind deine 3 Punkte Capitano!! Gute Besserung mein Freund.“

Wolfsburgs Mittelfeldspieler Daniel Didavi: „Gute Besserung Gente.“

VfB-Abwehrspieler Timo Baumgartl: „Alles Gute Capitano . . . In Gedanken sind wir bei dir.“

VfB-Angreifer Simon Terodde: „Da wird das Sportliche schnell zur Nebensache! Gute und schnelle Genesung, Capitano.“

Der verletzte VfB-Spieler Carlos Mané: „Get well soon CAPITANO.“

VfB-Spieler Benjamin Pavard: „Gute Besserung Capitano“

Ex-VFB-Kollege Sven Ulreich: „Wir haben viele Spiele gemeinsam gekämpft. Jetzt kann ich Dir nur fest die Daumen drücken und Dir alles Gute wünschen!“

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski: „Gute Besserung Christian Gentner“

Die Ultra-Gruppierung Commando Cannstatt: „Gute Besserung Gente.“

Der VfL Wolfsburg: „Wir wünschen Ex-Wolf Christian Gentner alles Gute und schnelle Genesung.“

Eintracht Frankfurt: „Beste Genesungswünsche von der SGE an Christian Gentner! Wir erhoffen Dich bald wieder auf dem Platz.“

Der 1. FC Köln: „Gute Besserung, Christian Gentner vom Effzeh.“