VfB Stuttgart Muss Carlos Mané doch nicht operiert werden?

Von Tobias Schall 10. April 2017 - 05:00 Uhr

Im Spiel gegen Dynamo Dresden verletzte sich Carlos Mané am Knie.Foto: Bongarts

In den kommenden Tagen soll die Entscheidung fallen, wie VfB-Profi Carlos Mané nach seiner Knieverletzung behandelt werden soll. Möglicherweise muss der Portugiese nicht operiert werden.

Stuttgart - Der am Knie verletzte Mittelfeldspieler Carlos Mané wird womöglich doch nicht operiert. Inzwischen ziehen die Ärzte auch eine konservative Behandlungsmethode in Betracht. Diese sähe ein spezielles Trainingsprogramm vor, in dem sich der vom Knie gelöste Knorpel innerhalb von vier Wochen selbst regenieren soll.

Mehr zum Thema

In den kommenden Tagen wird eine Entscheidung fallen, kündigte VfB-Manager Jan Schindelmeiser am Rande des KSC-Spiels an. Ganz sicher wird Carlos Mané das Reha-Programm in Stuttgart und nicht bei seinem Stammverein Sporting Lissabon absolvieren. Und sicher ist auch: „Die Saison ist für ihn so oder so gelaufen“, sagte Schindelmeiser.