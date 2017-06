VfB Stuttgart mit Zweitliga-Rekord Das sind Deutschlands meistbesuchte Fußball-Arenen

04. Juni 2017

Dass der VfB Stuttgart mit mehr als 50.000 Zuschauern den Zweitliga-Rekord bei Heimspielen geknackt hat, ist hinglänglich bekannt. Wo der VfB im deutschlandweiten Vergleich steht, verraten wir in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Dass der VfB Stuttgart mit unsagbar treuen Fans gesegnet ist, hat sich ganz besonders in der vergangenen Saison gezeigt.

Obwohl die Schwaben abgestiegen waren, standen die Fans sowohl zu Hause als auch auswärts wie eine Wand hinter ihrem Team und hatten damit auch ihren Anteil daran, dass der VfB nun wieder in der 1. Bundesliga spielt.

Der VfB erreicht locker die Top Ten

Bei den Heimspielen wurde sogar eine neue Bestmarke aufgestellt, was den Zuschauerschnitt in der 2. Bundesliga betrifft: 50.717 Zuschauer wollten sich im Schnitt die Spiele des VfB anschauen, damit wurde der bisherige Rekord vom 1. FC Köln mit einem Schnitt von 46.138 Zuschauern in der Saison 2013/14 förmlich pulverisiert.

Doch auf welchem Platz landen die Schwaben im deutschlandweiten Vergleich? Soviel sei verraten: Die Top Ten knackt der VfB locker.

