VfB Stuttgart Mit diesem Kader tritt Trainer Wolf gegen Bielefeld an

Von red/SID 05. November 2016 - 15:22 Uhr

Der Sieg im Derby gegen den Karlsruher SC hat dem VfB Stuttgart Auftrieb gegeben. Das soll nun im Spiel gegen Arminia Bielefeld wiederholt werden. Doch Trainer Hannes Wolf warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. Lesen Sie hier, welche Spieler es in den Kader des VfB geschafft haben.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Absteiger VfB Stuttgart will sich von seinem jüngsten Aufschwung in der 2. Fußball-Bundesliga nicht blenden lassen. „Das war eine reife Leistung“, sagte Trainer Hannes Wolf über den Sieg am vergangenen Wochenende im Derby beim Karlsruher SC (3:1), betonte aber: „Das erlaubt keinen Ausblick auf die Zukunft.“ Deshalb warnt Wolf auch eindringlich vor dem kommenden Gegner.

Mehr zum Thema

Nach zuletzt zwei Punktspiel-Siegen trifft der VfB am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Arminia Bielefeld, aus Sicht von Wolf alles andere als ein angenehmer Gegner - trotz Tabellenplatz 17. „Sie haben beide Spiele nach dem Trainerwechsel gewonnen“, betonte er und mahnte: „Es ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Wir sind nicht in der Position, Bielefeld auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Wolf erwartet allerdings, dass seine Mannschaft Platz zwei in der Tabelle behauptet. „Wir wollen uns oben festbeißen, dazu brauchen wir Punkte“, sagte er, erläuterte jedoch zugleich: „Ich rede mit der Mannschaft nicht über Punkte, sondern über die Art und Weise, wie wir diese gewinnen.“

Schwankungen haben abgenommen

In diesem Zusammenhang berichtete er: „Die Schwankungen im Training und im Spiel haben abgenommen.“ Beeindruckt zeigte sich Wolf am Freitag vom anhaltend großen Zuspruch der Zuschauer - mindestens 53.000 Besucher werden am Sonntag erwartet. „Es ist unvorstellbar, das ist total unwirklich, ich freue mich wahnsinnig“, sagte der Trainer, betonte aber zugleich: „Es ist auch Verantwortung für uns, alles zu geben.“ Mit einem Schnitt von 48.500 Zuschauern liegt der VfB derzeit in den Top 20 in Europa.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie, welche Spieler im Kader gegen Arminie Bielefeld stehen.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga Nächstes Spiel lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle