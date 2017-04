VfB Stuttgart Mit diesem Kader will Wolf gegen Dresden punkten

Von red/hh 01. April 2017 - 15:44 Uhr

Das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden steht an. Mit welchem Kader VfB-Trainer Hannes Wolf gegen die Dresdner punkten will, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Volle Konzentration auf das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden ja, aber Tunnelblick nein – das ist das Motto des VfB-Trainers Hannes Wolf. „Wir bekommen schon noch mit, dass die Sonne scheint“, sagt der 35-Jährige, der nach dem 0:5 vom Hinspiel und drei sieglosen Spielen in Serie gegen die Sachsen allzu gerne einen Dreier einfahren würde. Die Statistik macht Mut: Noch nie hat es in den Duellen zwischen Stuttgart und Dresden einen Auswärtssieg eines der beiden Teams gegeben.

Taktisch spricht vieles dafür, dass Wolf nach den vielen Experimenten vom 0:1 in Fürth wieder auf Nummer sicher geht. Also wird der VfB wieder im 4-1-4-1-System erwartet, in dem vor allem die Position des Rechtsverteidigers umkämpft ist, weil Marcin Kaminski innen den jungen Benjamin Pavard ersetzen dürfte. Florian Klein fällt mit einer Bauchmuskelverletzung aus. Da aber bei Jean Zimmer die Risswunde am großen Zeh abgeheilt ist, dürfte für den Franzosen lediglich ein Platz auf der Bank frei sein. Dort dürfte sich auch Daniel Ginczek wiederfinden, für den sich in der Startelf kein Platz findet, weil die Position des Stoßstürmers von Simon Terodde belegt ist.

