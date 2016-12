VfB Stuttgart Mit diesem Kader tritt Wolf gegen Hannover 96 an

Von hh 11. Dezember 2016 - 18:46 Uhr

Am Montagabend spielt der VfB Stuttgart daheim gegen Hannover 96. Mit welchem Kader VfB-Trainer Wolf gegen die Gäste antreten will, das sehen Sie in unserer Bildergalerie.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Durch seine Erfolgsserie von zuletzt fünf Siegen bei einem Unentschieden geht der Spitzenreiter VfB selbstbewusst in die Partie gegen den Dritten Hannover 96. „Es ist eine Mischung aus Vorfreude, hoher Konzentration und Anspannung, mit der wir auf das Spiel schauen“, sagt der VfB-Trainer Hannes Wolf, der vor mindestens 48.000 Zuschauern im Stadion von einem spannenden Heimspiel ausgeht. „Langweilig wird es bestimmt nicht“, sagt der 35-Jährige, der vermutlich wie gewohnt kleinere Änderungen an seiner ersten Elf vornehmen wird.

Weil sich Benjamin Pavard in Aue mehrfach überlaufen ließ, könnte hinten rechts die Stunde von Kevin Großkreutz schlagen. Ebenso könnte der in der Vorwoche verletzte Alexandru Maxim anstelle von Berkay Özcan ins Team rücken. Toni Sunjic ist zudem ein Kandidat für die Innenverteidigung.

„Die Partie beim Tabellenersten ist das erste Spiel, in dem wir nicht Favorit sind“, erklärt derweil Hannovers Trainer Daniel Stendel, der ohne Verteidiger Felipe und Stürmer Artur Sobiech (beide verletzt) auskommen muss. Dennoch sei das Ziel klar: „Wir wollen drei Punkte mitbringen.“

Mit welchem Kader Trainer Wolf gegen Hannover 96 antritt, das sehen Sie in unserer Bildergalerie.