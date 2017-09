VfB Stuttgart Mit diesem Kader reist Wolf nach Schalke

Von kap 09. September 2017 - 13:50 Uhr

Der VfB Stuttgart steht vor dem zweiten Auswärtsspiel in der neuen Saison. Mit welchem Kader Hannes Wolf nach Schalke reist, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.





Stuttgart - In Partie eins nach der Länderspielpause tritt der VfB Stuttgart am Sonntag beim FC Schalke 04 an. Dabei gibt es auf der einen Seite ein Wiedersehen mit dem ehemaligen VfB-Jugendtrainer Domenico Tedesco, der nun bei den Königsblauen auf der Bank sitzt, auf der anderen Seite kehrt VfB-Neuzugang Dennis Aogo an seine alte Wirkungsstätte zurück. Holger Badstuber, der in der vergangenen Saison ebenfalls das Schalke-Trikot getragen hatte, fällt allerdings aus – genauso wie Daniel Ginczek.

Der VfB kommt mit einem 1:0-Heimsieg gegen Mainz im Gepäck in die Veltins-Arena, Schalke musste im vergangenen Spiel eine schmerzliche 0:1-Pleite bei Aufsteiger Hannover 96 hinnehmen.

Im Vorfeld des Spiels hat VfB-Coach Hannes Wolf seinen 18-Mann-starken Kader bekanntgegeben. Um welche Spieler es sich dabei handelt, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

