VfB Stuttgart Mit diesem Kader reist Wolf zu 1860 München

Von pav 04. April 2017 - 19:08 Uhr

Stuttgart - Nach dem Spektakel gegen Dynamo Dresden gilt der Blick nach vorne, bereits am Mittwoch (17.30 Uhr) geht es für den VfB Stuttgart beim TSV 1860 München um die nächsten Punkte im Aufstiegskampf. Trainer Hannes Wolf muss bis Saisonende auf Carlos Mané verzichten – ein schwerer Schlag für das Team aus Cannstatt.

Dennoch reisen natürlich auch dieses Mal wieder 18 Mann in die Bayerische Landeshauptstadt, wo mit den „Löwen“ ein durchaus unangenehmer Gegner wartet: Insbesondere in der heimischen Allianz-Arena lassen die Sechziger nur selten Punkte liegen. Nach langer Zeit kehren beim Club mit dem roten Brustring Tobias Werner und Florian Klein wieder in den Mannschaftskader zurück.

Welche Spieler Wolf in den Kader für das Spiel gegen 1860 München beruft, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.

