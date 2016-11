VfB Stuttgart Mit diesem Kader geht’s zu Union Berlin

Von mrz 19. November 2016 - 14:44 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert an diesem Wochenden zum Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Union Berlin. Im Kader fehlt überraschend ein Spieler.





Stuttgart - Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga und der VfB Stuttgart ist mittendrin. Als Tabellenzweiter haben die Schwaben am Sonntag (13.30 Uhr) in der Partie beim Tabellensechsten Union Berlin die Chance, am Spitzenreiter Eintracht Braunschweig vorbeizuziehen. Dazu braucht es allerdings einen Sieg beim Gastgeber um den Trainer Jens Keller (früher VfB).

Bei den Gästen um den Trainer Hannes Wolf fehlen neben dem gesperrten Kevin Großkreutz und dem langzeitverletzten Tobias Werner auch Spieler wie Hans Sarpei, Boris Tashchy und Daniel Ginczek.

Überraschend nicht mit dabei ist auch der eigentlich wiedergenesene Hajime Hosogai. Allerdings kam der Einsatz für den defensiven Mittelfeldspieler nun doch zu früh. Hannes Wolf will bei Hosogai kein Risiko eingehen.

