VfB Stuttgart Mit diesem Kader geht’s gegen den 1. FSV Mainz 05

Von mrz 25. August 2017 - 16:50 Uhr

Der VfB Stuttgart steht vor dem ersten Heimspiel in der neuen Saison. Im vergleich zur Partie bei Hertha BSC Berlin ergibt sich manche Änderung im Kader.





Stuttgart - Mindestens 52.000 Fans des VfB Stuttgart werden am Samstag (15.30 Uhr) dabei sein, wenn der Aufsteiger sein erstes Heimspiel der Saison gegen den 1. FSV Mainz 05 bestreitet. Nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC Berlin gilt es für die Schwaben, den ersten Sieg einzuspielen.

Im Vorfeld der Partie gegen die Mainzer hat VfB-Trainer Hannes Wolf wie üblich seinen Kader für das Spiel bekanntgegeben und dabei die erforderlichen 18 Mann ausgewählt.

