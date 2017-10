VfB Stuttgart Michael Reschke über mögliche Transfers im Winter

Von mrz 10. Oktober 2017 - 16:28 Uhr

Sportvorstand Michael Reschke ist noch relativ neu beim VfB Stuttgart. Bei einem Besuch in unserer Redaktion hat sich der sportliche Planer über Transfers, die Offensive und Überraschungen beim VfB geäußert.

Stuttgart - Seit etwas mehr als zwei Monaten ist Michael Reschke nun Sportvorstand beim VfB Stuttgart, hat die erste Transferperiode hinter sich gebracht und plant nun bereits mögliche Aktivitäten im Winter, wie Reschke beim Besuch in unserer Redaktion erklärte.

Im Video-Interview sagt der Sportchef außerdem, mit wem er die Transferplanungen vorantreibt, worauf er in Sachen Offensive vor allem setzt – und was ihn in seinen ersten Tagen beim VfB Stuttgart besonders überrascht hat.

Hier gibt es das ganze Video mit Michael Reschke.