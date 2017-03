VfB Stuttgart Alexandru Maxim trifft gegen die Junglöwen

Von Dirk Preiß 26. März 2017 - 16:29 Uhr

Der VfB hat ein weiteres Testspiel gewonnen. Am Sonntag gab es ein 1:0 gegen den Regionalligisten TSV 1860 München II. Und einer, der es derzeit nicht leicht hat, tankte Selbstvertrauen.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Das 1:0 am vergangenen Donnerstag beim Fußball-Bundesligisten FC Ingolstadt taugte zum Mutmacher. Am Sonntag legte der VfB Stuttgart in einem weiteren Testspiel mit einem erneuten 1:0-Erfolg nach. Gegner diesmal war aber lediglich der TSV 1860 München II, der in der Regionalliga Bayern aber immerhin auf den zweiten Rang steht.

Mehr zum Thema

Ein VfB-Spieler durfte sich nach dem gelungenen Test besonders freuen: Der Rumäne Alexandru Maxim, der derzeit schon Probleme hat, es an den Spieltagen der zweiten Liga überhaupt in den 18-Mann-Kader von Trainer Hannes Wolf zu schaffen, erzielte bereits in der zweiten Minute das Tor des Tages. Danach hatte der VfB noch die eine oder andere Chance, konnte aber keinen weiteren Treffer mehr erzielen. „Wir haben nach vorne einiges entwickelt, auch wenn wir nur ein Tor geschossen haben“ sagte Chefcoach Hannes Wolf.

VfB-Nachwuchskeeper Bolten hält einen Elfmeter

Die Roten aber auch Glück, dass sie nicht noch den Ausgleich hinnehmen mussten. Der eingewechselte Niklas Bolten parierte einen Elfmeter von Münchens Felix Weber. Nicht mit dabei waren Florian Klein (muskuläre Probleme), Christian Gentner, der am Samstag beim Abschiedsspiel von Ex-Hertha-Star Marcelihno am Ball war, und Matthias Zimmermann. Der Mittelfeldspieler war am Samstag in der Regionalligamannschaft des VfB eingesetzt worden. Jean Zimmer (Risswunde) wurde noch geschont.

„Wir wollten Donnerstag und Sonntag spielen, um in der Länderspielpause unter Wettkampfbedingungen trainieren zu können“, resümierte Trainer Hannes Wolf die vergangenen Tage, „es waren zwei Tests gegen zwei gute Gegner.“ An diesem Montag steht ein Regenerationstraining an, am Dienstag haben die VfB-Profis frei. Am Mittwoch beginnt dann mit allen Nationalspielern die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (2. April, 13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle