VfB Stuttgart Maxim arbeitet weiter individuell

Von pma 07. Dezember 2016 - 18:16 Uhr

Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Hannover 96 gestartet. Auch Mittelfeldregisseur Alexandru Maxim war wieder mit dabei. Er absolvierte allerdings eine individuelle Trainingseinheit.





Stuttgart - 20 Punkte hat der VfB Stuttgart bisher unter Trainer Hannes Wolf aus neun Spielen in der 2. Bundesliga geholt, seit sechs Spielen hat der Club nicht mehr verloren und am vergangenen Sonntag erstmals in dieser Runde die Tabellenspitze erklommen. Keine Frage, unter Wolf schwimmt der VfB Stuttgart auf einer Erfolgswelle und gewinnt auch Spiele, in denen er nicht immer gut spielt. Siehe Fürth, siehe Bielefeld, siehe Aue. Jetzt steht für Wolf und sein Rudel erstmals eine richtige Bewährungsprobe an: das Spiel gegen Mitabsteiger Hannover 96.

Fällt gegen Hannover 96 eine Vorentscheidung?

Aktuell hat der VfB vier Punkte Vorsprung auf die Niedersachsen. Ein Sieg würde nicht nur eine Sieben-Punkte-Polster auf dem Mitkonkurrenten mit sich bringen, es wäre wohl auch eine erste kleine Vorentscheidung im Aufstiegskampf und könnte bei optimalem Verlauf auch die Herbstmeisterschaft bedeuten. Nämlich dann, wenn im abschließenden Vorrundenspiel bei den Würzburger Kickers nicht verloren werden würde.

Doch das ist noch weit weg, der volle Fokus der Mannschaft liegt auf Hannover. An diesem Mittwoch ist der VfB in die Trainingswoche gestartet, ehe es am kommenden Montag (20.15 Uhr/Liveticker) zum großen Showdown in der Stuttgarter Arena kommt. Bis auf Hans Nunoo Sarpei (Reha) und Tobias Werner kann Wolf aktuell auf alle Spieler zurückgreifen.

Heißer Kampf um die Stammplätze

Kein Wunder, dass es beim Training entsprechend zur Sache ging, schließlich ist der Kampf um die Startelfplätze in vollem Gange. Einer wirkte allerdings noch nicht voll mit: Mittelfeldregisseur Alexandru Maxim. Der Rumäne fiel gegen Aue überraschend wegen muskulärer Probleme aus und wurde in den letzten Tagen intensiv medizinisch behandelt. Das Mannschaftstraining an diesem Mittwoch kam noch zu früh für den Nationalspieler, an dem Hull City FC aus England Interesse haben soll. Maxim absolvierte das Warm-up mit den Teamkollegen, arbeitete dann individuell am Ball. Erst am morgigen Donnerstag, wenn zwei weitere Einheiten anstehen, soll er wieder voll einsteigen. Gute Nachrichten gibt es von Tobias Werner: Bei ihm beginne der Wiedereingliederungsprozess, wie der Verein beim Mannschaftstraining am Mittwoch verkündete.

