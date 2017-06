VfB Stuttgart Marvin Wanitzek verstärkt den Karlsruher SC

Von red/dpa/lsw 17. Juni 2017 - 17:14 Uhr

Marvin Wanitzek wechselt vom VfB Stuttgart zum Karlsruher SC. Foto: Pressefoto Baumann

Das Gerücht stand tagelang im Raum, nun vermelden die Vereine Vollzug: Marvin Wanitzek verlässt den VfB Stuttgart und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC.

Karlsruhe - Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC hat den Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek für die kommende Saison in der 3. Liga verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom Regionalliga-Team des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und unterschrieb im Wildpark einen Vertrag bis 30. Juni 2020.

Mehr zum Thema

„Marvin ist ein zentraler, offensiver Mittelfeldspieler, der eine enorme Spielstärke mitbringt“, sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer am Samstag. „Seine Technik und Kreativität werden unser Offensivspiel bereichern.“ Der in Bruchsal nahe Karlsruhe geborene Wanitzek will beim KSC dazu beitragen, „auf schnellstem Weg wieder in die 2. Bundesliga zu kommen“.